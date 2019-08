Na sequência dos serviços mínimos decretados para vigorar na greve dos sindicatos independentes de camionistas para 12 de agosto, e depois de receber um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-geral da República, o Executivo esteve reunido por via eletrónica para reforçar as medidas extraordinárias para vigorar durante a paralisação.

A desproporcionalidade da greve, o facto da mesma estar no limite entre o admissível e o abuso do direito à greve, explicou o Governo, levou ao avanço preventivo de uma série de medidas para proteger os consumidores e a economia portuguesa, conforme apontaram os governantes presentes na conferência de imprensa do Conselho de Ministros de hoje.

Segundo comunicado emitido logo após a conferência, a “partir das 23h59 de esta sexta-feira, dia 9 de agosto”, será declarada “situação de crise energética” em Portugal, um caminho tomado para “garantir os abastecimentos energéticos essenciais à defesa, ao funcionamento do Estado e dos setores prioritários da economia, bem como à satisfação dos serviços essenciais de interesse público e das necessidades fundamentais da população“, esclarece o Governo.

Neste comunicado são ainda elencadas as medidas de caráter excecional que são implementadas ao abrigo da ‘crise energética’ :