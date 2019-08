A partir da próxima semana, os combustíveis vão ficar mais baratos. A mudança acontece na segunda-feira, dia em que se inicia a greve dos motoristas que poderá comprometer o abastecimento nas bombas portuguesas. O gasóleo vai cair entre 3,5 e 4 cêntimos por litro, enquanto a gasolina recua 4 cêntimos.

De acordo com fonte do setor, e tendo em conta as estatísticas da Direção-Geral de Energia, o litro da gasolina simples vai passar, em média, para 1,481 euros. A descida segue-se a uma subida na semana passada. Já no caso do diesel, cada litro passará a custar até 1,31 euros, depois de três semanas sem alterações.

A evolução dos preços dos combustíveis levam em conta o comportamento da cotação do petróleo e derivados nos mercados internacionais e ainda a cotação da euro face ao dólar na última semana.

Numa altura em que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China estão em alta, o petróleo tem vindo a afundar nas últimas sessões, tendo chegado a aproximar-se da fasquia dos 50 dólares por barril. A forte desvalorização da matéria-prima aconteceu num contexto de degradação da expectativa face à economia global, e influenciada também pela subida inesperada das reservas de crude.

Apesar das quedas registadas nos últimos dias, nesta sessão o Brent, negociado em Londres e que serve de referência para as importações nacionais, avança cerca de 0,70% para os 57,80 dólares, enquanto o WTI negociado no Texas sobe 0,53% para os 52,82 dólares. A Arábia Saudita garantiu que vai tomar medidas para travar a desvalorização do petróleo, animando os mercados.