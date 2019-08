A greve dos motoristas de matérias perigosas ainda não arrancou, mas os efeitos já se começam a fazer sentir. Em todo o país, já há cinco bombas completamente sem combustível — dois deles de emergência –, mas há muitas mais com falhas parciais de abastecimento. De acordo com os dados da plataforma #JáNãoDáParaAbastecer, esta sexta-feira há 60 postos sem gasóleo e 21 sem gasolina.

Em S. Domingos de Rana, em Cascais, o posto da Repsol já não tem gasolina nem gasóleo. Este é um dos 374 postos de emergência que o Governo inscreveu na Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA). Do outro lado do rio Tejo, em Setúbal, a BP da Estrada dos Ciprestes também já tem os dois principais combustíveis esgotados.

Na lista estão ainda dois postos em São Teotónio, no concelho de Odemira. Um deles é a Cepsa, sem gasolina nem gasóleo, e o outro é a Galp da N120, mais um posto de emergência inscrito na REPA, também sem nenhum dos dois tipos de combustíveis. Por último, soma-se ainda a Repsol de Montechoro, em Albufeira.

Embora sejam apenas quatro os postos onde já não é possível abastecer, há dezenas de outros com falhas de algum tipo de combustível. São 20 as bombas onde já não há gasolina, cinco deles pertencem à REPA. Com falta de gasóleo são 60 postos, dos quais seis são de emergência.

