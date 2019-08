Depois da plataforma #JáNãoDáParaAbastecer, que dá informação sobre a disponibilidade de abastecimento dos postos a nível nacional, a Prio lançou a sua própria ferramenta, unicamente para os postos da marca. Através da aplicação ou do site da empresa será possível ver se há gasolina ou gasóleo em determinada bomba Prio, evitando que se perca tempo, “como na última greve”.

O processo é feito através da app PRIO.GO ou no próprio site da marca. Neste último, basta aceder ao separador “rede de postos” e surgirá um mapa com todos os postos da Prio no país, bem como os tipos de combustíveis disponíveis em cada um. É ainda possível filtrar por tipo de combustível e por localização das bombas.

Na manhã desta sexta-feira, diz a empresa em comunicado, “apesar da afluência particularmente elevada aos postos, a rede Prio está a operar a 100% tanto em gasolina como gasóleo, ecodiesel (B15), GPL e gás de garrafa”.

Além disso, a Prio avisa que “os pagamentos automáticos em bomba e na app PRIO.GO estarão indisponíveis a partir das 00h01 do dia 12 de agosto (segunda-feira), retomando o normal funcionamento no final da greve. Tal significa que, neste período, todos os clientes efetuarão pagamento na loja”.

A empresa diz ter acionado há várias semanas o seu próprio “plano de emergência”, “assegurando todos os esforços para maximizar stocks, minimizar ruturas e disponibilizar o máximo de informação ao consumidor”.