Hoje nas notícias: Passes, têxtil e incompatibilidades

É o arranque da greve dos motoristas que marca a atualidade esta segunda-feira. À parte dessa paralisação, há a notar o impacto mais significativo do que o esperado dos passes sociais, a tendência das empresas do setor têxtil recrutarem trabalhadores na Ásia e as 13 renúncias a cargos públicos motivadas pela acumulação ilegal de funções. A GNR tem cada vez mais oficias e menos guardas e Marcelo ainda tem nas mãos dois dos diplomas mais quentes desta última sessão legislativa: a Leia de Bases da Saúde e a revisão do Código do Trabalho.

Passes mais baratos “tiveram mais impacto” do que o esperado

A presidente da Fertagus considera que o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) foi um “mau negócio”, do ponto de vista financeiro. Isto porque os proveitos não estão a acompanhar o aumento da procura, isto é, transportam mais pessoas por menos dinheiro. “Do ponto de vista financeiro foi um mau negócio, porque estávamos em março a crescer 9% na procura e 9% nos proveitos e agora estamos com proveitos de 2018 (que eram inferiores) e a ter de responder a um aumento da procura”, diz Cristina Dourado. A responsável nota ainda que o impacto do PART foi mais elevado do que o esperado, especialmente nos períodos de hora de ponta. “Esperávamos que tivesse um impacto significativo, mas não tínhamos noção de como iria ocorrer”, remata, acrescentando: “Nunca pensei que o impacto fosse tão rápido”. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

PR ainda em leis quentes na mão

Dois dos diplomas mais quentes aprovados no último dia desta sessão legislativa ainda têm de passar pelas mãos do Presidente da República. Em causa está não só a Lei de Bases da Saúde, mas também a revisão do Código do Trabalho. O primeiro foi publicado na sexta-feira em Diário de Assembleia da República e, portanto, deverá chegar a Belém esta segunda-feira. Em ambos os casos, há dúvidas sobre como atuará Marcelo Rebelo de Sousa, já que nenhum desses diplomas reuniu grande consenso entre os grupos parlamentares. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).

Têxtil recruta na Ásia e desvia produção para Marrocos

O novo presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) acredita que 2019 pode ser o 11º ano de crescimento das exportações do setor que representa. Isto ainda que, nos primeiros seis meses do ano, se tenha registado a tendência inversa. Mário Jorge Machado adianta, por outro lado, que para atenuar a falta de mão-de-obra, as empresas estão a recrutar trabalhadores no Nepal, Índia, Paquistão e Bangladesh. “A solução ideal era haver mais portugueses que quisessem trabalhar. Não havendo, é trazermos pessoas do estrangeiro”, frisa. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Acumulação ilegal de funções levou a 13 renúncias de titulares de cargos públicos

A Procuradoria-Geral da República recebeu o ano passado um total de 631 declarações a Incompatibilidades e Impedimentos de Titulares de Altos Cargos Públicos, revela o Relatório de Atividades da instituição liderada por Lucília Gago. O resultado foram 13 casos de renúncia por acumulação ilegal de funções. No mesmo relatório é ainda possível perceber que do total de declarações analisadas estavam 54 em falta — foram solicitadas aos respetivos titulares, mas não foram entregues. Por outro lado, a PGR no âmbito deste trabalho teve de fazer 63 pedidos de esclarecimento adicionais. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

GNR tem cada vez mais oficiais e menos guardas

Na última década, o braço militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) perdeu mais de dois mil elementos, o que tem levado as associações do setor a apontar um desequilíbrio entre o número de oficiais (cada vez maior) e o número de guardas (cada vez menor). Tal contraste afeta o estado emocional do efetivo, dizem os representantes. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).