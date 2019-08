É difícil, mas pode tentar imaginar como será o “local mais saudável do mundo”. Na sede da TechnoGym Village em Cesena, Itália, tudo gira à volta a cultura wellness (bem-estar). Há salas de reuniões com bolas de pilates, estações de trabalho luminosas com máquinas de exercício sempre disponíveis, um spa, um restaurante com refeições saudáveis e nutritivas, e duas horas de almoço para desfrutar de tudo o que a empresa tem para oferecer.

A sede de uma das maiores fabricantes de equipamentos de ginásio do mundo, a TechnoGym, foi inaugurada em 2012, em Itália. Foi considerada pela revista norte-americana Forbes como o “local de trabalho mais saudável do mundo”, e há razões para isso.

O TechnoGym Village é um verdadeiro “laboratório vivo”, e está dividido em várias secções da área do bem-estar. O Jardim T-Wellness, para prática de exercício físico ao livre; a Loja e Salão T-Wellness, onde são expostos os produtos da Technogym; o T-Wellness Centre, onde são testados os produtos e programas; o restaurante T-Wellness, que oferece um menu com produtos de origem local e refeições nutritivas; a T-Factory, que combina todos os processos de produção; o T-Investigação & Desenvolvimento, departamento de investigação e inovação; a Universidade Technogym, que oferece cursos para especialistas em wellness de todo o mundo; e o Centro Científico onde são estudadas as últimas descobertas da ciência médica, fisiológica e biomecânica para soluções de bem-estar.

Nerio Alessandri, CEO e fundador da TechnoGym, criou a empresa com o objetivo de promover o bem-estar e criar a primeira “aldeia do bem-estar” na Europa e, citado pela Quartz, acredita que “suar com os colegas (incluindo com o seu chefe) é uma boa forma de melhorar a comunicação e a formação de equipas dentro da empresa”.

































1 / 17

Alguns factos sobre o Technogym Village

Nerio Alessandri, CEO e fundador da Technogym, iniciou a empresa multimilionária na garagem de sua casa em 1983, com apenas 22 anos.

O ex-Presidente norte-americano, Bill Clinton, esteve presente na inauguração do Technogym Village, em setembro de 2012.

O complexo ocupa cerca de 150 mil metros quadrados, sendo que ainda só estão ocupados cerca de 60 mil. O projeto do edifício foi assinado pelo arquiteto italiano Antonio Citterio.

Este complexo faz parte do projeto Romagna-Wellness Valley, promovida pela Wellness Foundation, criada em 2003 por Nerio Alessandri, cujo objetivo é criar o primeiro bairro de bem-estar da Europa.

O Technogym já foi seis vezes consecutivas o fornecedor oficial de equipamento para os Jogos Olímpicos.

Clubes de futebol como o Milão, Juventus, Paris Saint-Germain e Chelsea são parceiros do Technogym para os treinos dos jogadores.

O fundador desta pequena “cidade do bem-estar”, acredita que o exercício em grupo no trabalho deve ser uma atividade divertida e não algo que é imposto. E pode passar por incentivos simples, tais como aconselhar os funcionários a subir escadas em vez de utilizar os elevadores ou oferecer vestiários e chuveiros para incentivar as pessoas a pedalar para o trabalho.

“Estar em forma não é um dever para os membros da nossa equipa, mas, com certeza, estar imerso no ambiente da Technogym Village, diariamente, torna as pessoas mais ativas e motivadas para o exercício”, sublinha Alessandri.

O campus oferece programas de bem-estar gratuitos, atividades de condicionamento físico, aulas de controlo de stresse, meditação e exames físicos anuais para os colaboradores. “A coisa mais saudável sobre a Technogym Village talvez seja a atitude moderada em relação ao exercício”, sublinha a Quartz. Alessandri quer que esta abordagem ajude a inspirar outras organizações e empresas em todo o mundo, para que se foquem no “bem-estar corporativo”.