O Governo vai avançar com a requisição civil, adianta a SIC Notícias. O anúncio deverá ser feito às 19 horas. Ao verificar o incumprimento dos serviços mínimos durante a greve dos motoristas nesta tarde, o primeiro-ministro convocou um Conselho de Ministros eletrónico, onde é reavaliada a situação no país e onde será decretada a requisição.

António Costa disse que a partir das 14h30 desta segunda-feira várias empresas começaram a registar incumprimento dos serviços mínimos, o que motivou a marcação do Conselho de Ministros, à saída da reunião extraordinária com o Presidente da República, no Palácio de Belém.

A ser decretada, a requisição civil deverá ser “gradual e progressiva”, sendo que o Governo pode determinar, através de portaria, os serviços ou empresas onde é necessária, explicou o primeiro-ministro. “Nós agiremos sempre naquilo que for estritamente necessário”, acrescentou.

(Notícia em atualização)