No primeiro dia de greve dos motoristas, o primeiro-ministro deslocou-se à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para assistir ao briefing operacional. Numa altura em que o abastecimento de combustível está comprometido pela paralisação dos motoristas, António Costa decidiu ir para a reunião de carro elétrico.

O centro de coordenação operacional da Proteção Civil vai avaliar duas vezes por dia as necessidades de resposta para o planeamento civil de emergência, tendo em conta o desenrolar da greve. Foi a partir deste domingo que o centro de coordenação começou a fazer estas avaliações, com todas as entidades envolvidas.

Para marcar presença no briefing desta manhã, o primeiro-ministro decidiu utilizar o carro elétrico Nissan Leaf. A frota automóvel do Estado tem vindo a ser renovada para ser composta por mais veículos elétricos. Em fevereiro foi anunciado que o Estado iria comprar 200 carros elétricos para a administração pública, e no mês seguinte foi assinado o despacho que determina a renovação da frota.

Segundo os dados mais recentes, entre as viaturas da administração direta e indireta do Estado, incluindo gabinetes ministeriais, só existia um veículo a gás. Cerca de 17 automóveis eram híbridos e 55 movidos a eletricidade, de acordo com o último relatório do Parque de Viaturas do Estado, realizado pelo Ministério das Finanças em dezembro de 2017.

Costa não foi o único a escolher a mobilidade elétrica para se deslocar neste primeiro dia de greve. O vice-presidente e porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas escolheu uma trotineta para ir até ao local de piquete de greve. “Vim de trotineta porque, da outra vez, fui criticado por chegar de Maserati e para poupar combustível”, explicou Pedro Pardal Henriques.