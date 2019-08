Foi ao som das palavras de ordem “nem um passo atrás” que os sindicatos independentes de motoristas anunciaram a decisão do plenário conjunto realizado este sábado. A greve é para avançar e por tempo indeterminado. Quanto tempo durará? Das duas uma: ou o tempo que a Antram demorar a ceder, ou o tempo que os motoristas aguentarem sem salário.

“A greve é para avançar, foi nesse sentido que se realizou o plenário: informámos e ouvimos os associados e a decisão foi unânime. A greve é para avançar e por tempo indeterminado tal como referido no aviso prévio de greve”, anunciou à saída da reunião Jorge Cordeiro, presidente do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM). Mas as duas estruturas garantem: “Os serviços mínimos serão cumpridos.”

O plenário arrancou esta tarde por volta das 16h, com os associados a apontarem para a participação de três ou quatro centenas profissionais de ambos os sindicatos de motoristas. Da parte da manhã, já o SIMM reuniu em plenário os seus sócios, tendo saído desse encontro a confirmação de que a greve é para avançar, mas também de que os motoristas iriam privilegiar o respeito pela Lei e pelo civismo durante a paralisação, incluindo o cumprimento dos serviços mínimos decretados pelo Executivo.

