A dois dias de arrancar a greve dos motoristas de matérias perigosas, está declarado o alerta energético e criada a Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) para garantir a capacidade de abastecimento. Ao todo são 320 postos, limitados a 15 litros de combustível por pessoa, que já estão disponíveis desde da meia-noite de hoje.

“A REPA irá funcionar com 54 postos prioritários e 320 postos para utilizadores comuns, ainda que com local específico para veículos prioritários“, explicou Matos Fernandes na conferência de imprensa desta sexta-feira. O governante disse ainda que será afixado em todos os postos de combustível do país as localizações das bombas REPA, “à imagem do que se faz nas farmácias, com as farmácias de serviço”.

Ainda pode continuar a tentar abastecer nos restantes postos de abastecimento, onde o limite até é maior (25 litros), mas depende da disponibilidade. Já nesta rede REPA, o Governo garante que haverá combustível disponível, embora limitado a apenas 15 litros por pessoas.

A rede foi ajustada à maior procura pelo período de férias, pelo que terá mais postos do que seria normal na região do Algarve: serão 22 postos na região. “No caso do Algarve foi pensada a sazonalidade e há quase o triplo do que seria normal”, referiu o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva.

Veja aqui os 320 postos de abastecimento que fazem parte desta rede e onde pode colocar combustível na sua viatura: