O Governo pediu este sábado aos portugueses para fazerem uma gestão criteriosa do uso dos combustíveis. Com a confirmação de que a greve vai avançar, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu que a segurança do abastecimento e da vida em sociedade estão asseguradas.

Depois da reunião de emergência da Comissão Nacional de Proteção Civil, Eduardo Cabrita, revelou ainda que haverá dísticos para garantir o acesso à Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), que entra em funcionamento a partir das 0h00 de segunda-feira. Foram já emitidos 20 mil dísticos pela Casa da Moeda, mas haverá mais 30 mil a caminho, disse Eduardo Cabrita, em declarações transmitidas pela TVI24.

(Notícia em atualização)