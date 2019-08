O custo do trabalho aumentou 0,9% no segundo trimestre do ano, indicou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este aumento deve-se à subida dos custos nas atividades da economia maioritariamente associadas ao setor público e resulta do pagamento faseado do descongelamento das carreiras da Função Pública. Os setores que globalmente abrangem o setor privado viram os custos diminuir.

(Notícia em atualização)