Quase 60% dos funcionários públicos tiveram progressões ou promoções até fevereiro deste ano, no âmbito do descongelamento de carreiras que entrou em vigor em janeiro de 2018, anunciou o Ministério das Finanças.

Os dados provisórios constam de um comunicado divulgado após uma ronda negocial com as estruturas sindicais da administração pública e resultam do último levantamento feito pela Inspeção-Geral de Finanças, com data de referência de 28 de fevereiro.

Segundo as Finanças, os dados “apontam para mais de 390 mil trabalhadores com valorizações (57%, num universo de 683 mil trabalhadores da administração pública)”.

O último balanço feito pelo Ministério das Finanças, divulgado em julho, dava conta de um total de 344 mil trabalhadores com progressões até junho, excluindo dados das administrações locais e regionais.

As progressões na carreira estão a ser pagas faseadamente desde janeiro do ano passado, nos termos da Lei do Orçamento do Estado para 2018.

Assim, quem no ano passado já reunia as condições para progredir começou por receber 25% do acréscimo salarial em janeiro de 2018 e 50% em setembro. O faseamento prevê o pagamento da próxima tranche (75%) este mês e de 100% em dezembro.