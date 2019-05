A EDP EDP 1,84% anunciou esta segunda-feira que chegou a um acordo para a venda de mais de 50% do défice tarifário de 2019, relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, por 610 milhões de euros.

“A EDP Serviço Universal, comercializador de último recurso do sistema elétrico português, detido a 100% pela EDP, acordou a venda sem recurso, através de seis transações individuais, de 52,4% do défice tarifário de 2019, relativo ao sobrecusto com a

produção em regime especial, por um montante de 609 milhões de euros“, revelou a elétrica liderada por António Mexia em comunicado enviado ao mercado.

“Este défice tarifário resultou do diferimento por cinco anos da recuperação do sobrecusto de 2019 com a aquisição de energia aos produtores em regime especial (incluindo os ajustamentos de 2017 e 2018)”, acrescenta a mesma informação partilhada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

(Notícia em atualização)