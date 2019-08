Revista de imprensa internacional

Enquanto no Reino Unido os salários sobem a um ritmo recorde, nos Estados Unidos os imigrantes mais pobres enfrentam um novo desafio. Em Hong Kong, os protestos continuam. E na Argentina, há uma crise à espreita. Google é acusada de violar as leis da concorrência.

Bloomberg

Reino Unido. Salários sobem ao ritmo mais elevado desde 2008

No segundo trimestre do ano, os salários praticados no Reino Unido subiram ao ritmo mais elevado dos últimos 11 anos e a taxa de emprego tocou igualmente em máximos históricos. Estes dados foram divulgados, esta terça-feira, pelo gabinete estatístico britânico (o equivalente ao português Instituto Nacional de Estatística) e ultrapassam em muito as expectativas. De abril a junho, os salários cresceram 3,9% e o número de pessoas empregadas subiu para 32 milhões. Numa nota menos positiva, também a taxa de desemprego subiu, tendo tocado os 3,9%. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Financial Times

Derrota eleitoral do Presidente argentino reforça receios de crise financeira

Mauricio Macri sofreu uma forte derrota eleitoral nas primárias, tendo deixado os investidores receosos. Isto porque o atual Presidente argentino já não estará a tempo de recuperar, sendo a vitória do peronista Alberto Fernández quase garantida. Férnandez fez duras críticas à especulação financeira durante a campanha eleitoral, o que deixou os investidores em pânico e fez mesmo aumentar os receios de uma crise financeira. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

The Guardian

Protestantes voltam a ocupar Aeroporto de Hong Kong

Centenas de protestantes voltaram a ocupar o terminal principal do aeroporto de Hong Kong, um dia depois de ter sido encerrado e de todos os voos terem sido cancelados devido às perturbações causadas por estes movimentos reivindicativos. As ligações aéreas foram retomadas esta terça-feira, mas os protestantes estão a tentar repetir o resultado conseguido no início da semana. A luta contra o Presidente chinês Xi Jinping está no centro destes protestos. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Reuters

Ferramenta de procura de emprego da Google pode ameaçar leis da concorrência

As empresas rivais da ferramenta de procura de emprego da Google acusam a gigante norte-americana de estar a violar a lei. Numa carta que será enviada a Margrethe Vestager, 23 motores semelhantes àquele que é oferecido pela Google pedem que a Comissão Europeia que suspenda a atividade da norte-americana, enquanto o caso é investigado. De acordo com as rivais, a Google coloca um widget no topo da página de resultados de qualquer pesquisa por empregos, o que dizem ser ilegal. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

The Wall Street Journal

Trump bloqueia imigrantes que recorram a apoios sociais

A Administração de Donald Trump vai negar o estatuto de residente permanente aos imigrantes legais que tenham recorrido a apoios sociais ou que sejam consideram propícios a usarem tais ajudas do Estado. Esta nova regra é mais um passo no sentido da criação de um sistema de imigração mais rígido, como tem sido anunciado pela Casa Branca. Os críticos sublinham que esta medida irá sobretudo penalizar os mais pobres e salientam que se esperam problemas legais com a sua concretização. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).