Ao terceiro dia de greve, os ânimos voltam a subir de tom. O Governo revelou que houve 14 incumprimentos da requisição civil e que 11 motoristas já tinham recebido uma notificação por isso. Numa resposta de solidariedade, os motoristas de matérias perigosas recusam-se a trabalhar e deixam de cumprir serviços mínimos.

“O que eles disseram é que se vai um motorista ser preso, então o senhor ministro tem de trazer grandes autocarros para trazer os motoristas dos país. O senhor ministro diz que há onze pessoas que vão ser detidas e há três que andam foragidas. Não aceitamos. Em solidariedade com os colegas ninguém vai sair daqui hoje, nem cumprir serviços mínimos, nem requisição civil. Não vão fazer absolutamente nada”, disse Pedro Pardal Henriques em declarações transmitidas pelas televisões esta manhã.

O porta-voz do Sindicato de Motoristas de Matérias recordou que o lema é “um por todos e todos por um” por isso, os 800 motoristas estão dispostos a ser detidos. “Se é para ir preso um vão todos”, acrescentou Pardal Henriques, numa referência às notificações enviadas aos motoristas que não cumpriram a requisição civil. Só depois desta primeira notificação se seguirá uma segunda com a sanção. Pardal Henriques esclarece que ninguém está foragido e que estavam no piquete da greve.

Em Matosinhos também houve uma mudança de postura dos trabalhadores. O responsável sindical conta à RTP3 que estão a “abordar os colegas para não cumprirem os serviços mínimos” porque “há colegas a serem ameaçados de prisão e processos”. “É tempo de parar e acabar com esta brincadeira. Não vamos fazer serviços mínimos hoje“, disse Manuel Mendes explicando ainda que os camiões não estão a abastecer na refinaria da Galp em Matosinhos. “O nosso Governo tem de nos ouvir, ver que temos razão e fazer algo. E pedimos desculpa aos portugueses, mas estamos a lutar pelos nossos direitos”, disse Manuel Mendes, um dos coordenadores do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas.

Este escalar surge num momento em que o Governo voltou a colocar sobre a mesa a carta negocial. Durante o dia de terça-feira houve ao longo do dia conversas de bastidores com os intervenientes, para se tentar chegar a um acordo, escreve o Público (acesso condicionado).

