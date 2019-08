Corbyn procura apoio para derrubar Governo de Boris Johnson

Começaram as movimentações nos bastidores da política britânica para formar um Governo alternativo ao de Boris Johnson. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, enviou uma carta aos líderes políticos adversários e aos críticos do Partido Conservador numa tentativa de angariar apoio para um novo Governo trabalhista.

Segundo a Bloomberg (acesso condicionado), o objetivo de Jeremy Corbyn é criar uma coligação que impeça o novo primeiro-ministro, Boris Johnson, de forçar o Brexit sem um acordo fechado com a União Europeia (UE). Mas, para conseguir isso, terá de reunir consensos que lhe permitam aprovar uma moção de censura no Parlamento britânico, o que levaria à queda imediata do atual Governo conservador.

“Na sequência de uma moção de censura bem-sucedida contra o Governo, então, eu, enquanto líder da oposição, procuraria a confiança do Parlamento para um Governo estritamente temporário com o objetivo de desencadear eleições gerais e de garantir a extensão do Artigo 50 para o fazer”, lê-se na carta, citada pela agência.

Boris Johnson, que herdou o Governo após a renúncia de Theresa May, tem prometido que o Brexit irá acontecer até 31 de outubro “a todo o custo”, mesmo que não haja qualquer acordo com a UE até então. Este tem sido o cenário apontado como mais provável, na medida em que o tempo começa a escassear.