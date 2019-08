Férias, férias, férias… Agora que chegou a hora de partir rumo ao merecido descanso, é a altura certa para garantir que tudo corre pelo melhor. Na bagagem, por entre fato de banho, toalha e protetores solares, não se esqueça de levar o smartphone com um conjunto de aplicações que podem ser úteis, ou mesmo indispensáveis, para garantir umas férias tranquilas.

O ECO reuniu um conjunto de dez apps que podem ser uma escolha acertada em tempo de férias. Vão ajudá-lo a preparar a mala, partir de viagem sem perder o norte e minimizar o rombo no orçamento pessoal. Mas também ajudá-lo a encontrar as melhores praias, restaurantes e a relaxar.

Packpoint

Está prestes a partir de viagem e chegou a hora de preparar a mala? Há várias apps que podem ajudar a que não fique nada de importante atrás. Se é daquelas pessoas que se esquece das coisas com frequência, talvez queira experimentar a Packpoint, que lhe permite listar todas as coisas que tem de levar consigo e sugere outras que talvez se esteja a esquecer de meter na bagagem. Depois é só fazer check, check, check…

A app é grátis e está disponível para IOS e Android.

VivaGas

Além do smartphone, o carro é outro parceiro quase inevitável durante as férias. Por isso, encontrar os postos de combustíveis mais baratos é sempre vantajoso. A app VivaGas é uma ferramenta útil nessa missão, já que permite encontrar os postos de abastecimento mais próximos e mais económicos, em todo o país e para todos os combustíveis, informando ainda sobre os respetivos horários de funcionamento. Os preços são recolhidos junto da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A app é grátis e está disponível para IOS e Android.

Waze

GPS, Mapas e trânsito em tempo real. Isto resume o que a Waze lhe pode disponibilizar e que pode ser útil no período de férias. Funciona quase como uma rede social da estrada, onde além de toda a informação de percursos e de trânsito também vai alertando os utilizadores para os imprevistos da estrada, graças à interação de outros utilizadores que já passaram pelo local. Vai conseguir poupar tempo na viagem e a manter a calma.

A app é grátis e está disponível para IOS e Android.

Calm

Férias servem para retemperar energia e relaxar. Como nem sempre isso é fácil, a Calm, uma aplicação para meditação pode ser uma ferramenta útil, principalmente para quem tem dificuldade em desligar do que deixa para trás. Esta app é indicada para quem tem crises de ansiedade ou dificuldade em dormir. Mais do que meditação, tem histórias para adormecer, sons da natureza, exercícios de respiração, música para ajudar as pessoas a focarem-se ou relaxar, mas também master classes com especialistas destas áreas. As sessões de meditação guiadas estão disponíveis em períodos que vão desde os três aos 25 minutos.

A app tem uma versão gratuita e está disponível para IOS e Android.

Nivea Sun

O Nivea Sun é um despertador inteligente que pode ser definido para tocar apenas se estiver sol. É o utilizador quem escolhe as opções. Para que não acorde se o dia não estiver bom, a aplicação deteta o local onde se encontra e pergunta a que hora pretende acordar. Depois, configure o despertador para só tocar se o céu estiver limpo. Para funcionar, esta app integra um módulo de previsão meteorológica por localidade.

A app é grátis e está disponível para IOS.

Info Praia

A Info Praia é uma aplicação que foi desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente e que disponibiliza informação atualizada sobre as praias e a qualidade das águas balneares costeiras, de transição ou interiores. Pode definir as praias favoritas e ficar a conhecer a qualidade da água, galardões atribuídos, equipamentos e serviços existentes, bem como ser notificado das última análises da qualidade da água balnear. A informação é complementada pelos dados de previsão meteorológica diária fornecidos pelo serviço do IPMA.

A app é grátis e está disponível para IOS e Android.

Beachcam

Antes de se pôr a caminho da praia, veja como está o ambiente. A Beachcam é uma aplicação que permite ver as câmaras instaladas em diversas praias portuguesas, de norte a sul da costa continental, nas ilhas e até em certas praias fluviais. A aplicação dá ainda outras informações relevantes, como a temperatura da água e a altura das ondas.

A app é grátis e está disponível para IOS e Android.

Zomato

Após um dia de praia, jantar. Mas onde? A Zomato permite pesquisar e encontrar restaurantes e bares, disponibilizando menus, fotos e opiniões de utilizadores. Permite também fazer a reserva de mesas online diretamente e à distância, a partir da toalha de praia, por exemplo. Está disponível em mais de dez mil cidades em 23 países: Portugal, Brasil, Reino Unido, Irlanda, Itália, Polónia, República Checa, Eslováquia, Turquia, Chile, Estados Unidos, Canadá, Líbano, Qatar, Índia, Sri Lanka, Indonésia e Filipinas. Em Portugal está presente em Lisboa, Porto e Faro.

A app é grátis e está disponível para IOS e Android.

Wallet

As férias são uma altura propícia para o descarrilamento do orçamento pessoal. Por isso mesmo em férias convém manter os gastos “debaixo de olho”. A Wallet é um gestor de orçamento que pode ajudar nessa missão. Permite não só traçar orçamentos como acompanhar os gastos que vão sendo feitos.

A app tem uma versão grátis e está disponível para IOS e Android.

SplitWise

Manter o orçamento pessoal na linha também depende de “contas certas”. O Splitwise é uma ferramenta que pode ser útil nessa missão já que ajuda a que amigos e colegas possam ter controlo sobre despesas partilhadas, de modo a que todos possam saldar as suas dívidas.

A app é grátis e está disponível para IOS e Android.