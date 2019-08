A cadeia espanhola El Corte Inglés obteve um lucro antes de impostos de 38 milhões de euros em Portugal no ano de 2018. O montante representa 7,6% dos 496 milhões gerados pelo grupo em todos os mercados, a esmagadora maioria no país vizinho. Os dados, recolhidos pelo Cinco Días, não incluem ajustes de consolidação.

A empresa espanhola pagou 13 milhões de euros em impostos sobre os rendimentos ao Fisco português e empregava em Portugal, em dezembro do ano passado, 3.369 trabalhadores em dez pontos de venda nas regiões do norte até ao centro do país, começando em Braga e terminando em Lisboa.

O El Corte Inglés entrou em Portugal em 2001 e garante que, desde então, “mantém uma permanente estratégia de inovação e de adaptação ao mercado”, refere no relatório de contas de 2018, citado pelo mesmo jornal espanhol. O grupo espanhol garante ainda que 67% dos portugueses têm um ponto de venda do El Corte Inglés a 40 minutos de casa.