Marta Álvarez é a nova presidente do El Corte Inglés

Marta Álvarez Guil foi eleita presidente do El Corte Inglés, uma decisão unânime do conselho de administração do grupo.

“O Conselho de Administração deu-me hoje a confiança necessária para liderar uma equipa profissional que admiro, respeito e conheço muito bem, porque tenho estado ligada à empresa toda a minha vida”, disse Marta Álvarez, citada em comunicado.

A presidente destaca também que “os dois pilares fundamentais para ter sucesso no comércio são os produtos e as pessoas”, acrescentando: “Não tenho dúvidas de que no El Corte Inglés temos a melhor, a mais competente e a mais comprometida equipa de profissionais”.

Licenciada em Direito e vinculada ao grupo há mais de 20 anos, é – em conjunto com a sua irmã Cristina Álvarez – através da Carteira IASA, a maior acionista individual do El Corte Inglés.

Marta Álvarez vai surpervisionar as funções dos dois CEOs do Grupo, Jesús Nuño de la Rosa – que assumiu a presidência o ano passado – e Victor del Pozo.

Jesús Nuño de la Rosa mantém as presidências das Viagens El Corte Inglés, Seguros El Corte Inglés, Informática El Corte Inglés e Financeira El Corte Inglés, e desempenha funções de CEO com responsabilidades nas filiais do grupo. Por sua vez, o Víctor del Pozo tem funções de primeiro executivo nas áreas corporativas (económico-financeira, imobiliária, recursos humanos e consultoria jurídica, entre outras) e nas áreas de retalho, incluindo empresas como o Supercor, Bricor e Sfera.