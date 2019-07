A empresa portuguesa IT People Group desenvolveu uma plataforma a pensar na retenção de talento. Baseada na tecnologia blockchain, a Talent Tiers foi concebida para reforçar o salário emocional dos colaboradores.

“Este programa inclui o software e o know-how de retenção de talento existente na IT People Innovation: um consultor especialista (game master) ajuda à criação de desafios, dinâmicas de grupo e recompensas que tirem o maior partido da tecnologia e alinhem toda a equipa com os objetivos da organização. O Talent Tiers promove a coesão dentro das equipas e confere maior robustez às relações entre os colaboradores”, explica a empresa, dizendo ainda que a plataforma “promove a cooperação entre os colaboradores, criação de confiança dentro das equipas e dinâmicas de grupo. A construção destes laços permite reforçar a satisfação pelo dever cumprido, o espírito de equipa e assegurar um salário emocional que tem como objetivo último assumir-se como argumento para a retenção de talento dentro da organização”.

Eduardo Vieitas, presidente do IT People Group, sublinha que “o programa Talent Tiers nasceu de uma necessidade interna – nós beneficiamos diariamente desta solução, pelo que estamos muito certos do seu valor. O programa foi exaustivamente ajustado tendo em consideração o feedback das nossas equipas – o argumento de salário emocional foi otimizado para assegurar resultados concretos logo após a sua implementação”. O mesmo responsável garante que “a utilização deste programa é um dos melhores exemplos de como a inovação aumenta a motivação dos colaboradores e o compromisso destes com as organizações”.

Desde o início de junho que o programa está a ser comercializado, podendo ser personalizado a cada cliente, sendo ajustável às equipas e ao setor de negócio. “Esta capacidade de personalização permite uma maior abrangência de cenários de utilização e garante que o programa pode ser alterado com facilidade e celeridade”, afirmam.