Pingo Doce junta-se à Takeaway e entrega refeições em Lisboa

O Pingo Doce juntou-se à Takeaway.com para entregar refeições ao domicílio na região de Lisboa, anunciaram as duas empresas em comunicado. O serviço será prestado sem taxa de entrega e, numa fase inicial, as entregas de refeições estão disponíveis num raio de 2,5 Km das lojas do supermercado de Telheiras e da rua Tomás Ribeiro (as entregas serão feitas a partir dos restaurantes Pingo Doce dessas lojas).

“Com este serviço, procuramos responder às mais recentes tendências da restauração, oferecendo um serviço inovador no mercado da distribuição alimentar”, esclarece João Freitas, diretor da área de negócio de meal solutions do Pingo Doce.

A ideia é que o serviço seja depois alargado a outras zonas da cidade. A parceria com a empresa que usa apenas bicicletas e motas elétricas no serviço de transporte de refeições permite fazer encomendas de uma oferta que vai desde comida tradicional portuguesa, como arroz de pato ou bacalhau espiritual, a grelhados, frango assado ou sushi, através da aplicação ou do site da Takeaway.com.

“Acreditamos que os clientes do Pingo Doce vão valorizar a entrega das suas refeições favoritas, de uma maneira ecológica e sustentável”, acrescenta António Barradas, diretor de vendas da Takeaway.