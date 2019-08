Já é legal pagar salários com bitcoin em Nova Zelândia

A Nova Zelândia tornou-se o primeiro país do mundo a legalizar o pagamento de salários com criptomoedas, noticiou o El País. O Fisco neozelandês emitiu uma diretiva que permite às empresas pagarem os vencimentos dos trabalhadores com divisas digitais, como a bitcoin, já a partir de 1 de setembro.

A diretiva, publicada no início deste mês, é válida por um período inicial de três anos e exclui os trabalhadores por conta própria em regime autónomo, ou seja, os “recibos verdes”, na gíria portuguesa. Além disso, nem todas as criptomoedas poderão ser usadas para liquidar as partes fixas dos vencimentos — apenas as que tenham liquidez suficiente para serem facilmente convertidas em moedas fiduciárias.

Desta forma, a Nova Zelândia dá um passo na adoção das moedas digitais, que têm vindo a ganhar popularidade e adeptos nos últimos anos. Em Portugal, o pagamento de salários com moedas como a bitcoin, apesar de não estar massificado nem enquadrado na legislação portuguesa, não é um cenário novo. Pelo menos uma trabalhadora já recebeu salário em Portugal pago com criptomoedas, como revelou o ECO nesta reportagem.