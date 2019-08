O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) está preparado para suspender a greve até à madrugada de segunda-feira, caso haja realmente negociações com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários (Antram). À porta do Ministério das Infraestruturas, o presidente do SNMMP alerta que, caso não haja negociações, a greve será retomada às 00h01 de segunda-feira.

“As boas notícias são que finalmente vamos ver se há condições para negociar e, aparentemente, essas condições já foram criadas”, começou por dizer Francisco São Bento, presidente do SNMMP, em declarações aos jornalistas. Acompanhado pelo advogado Pedro Pardal Henriques e por Bruno Fialho, recente mediador, afirmou que o convite foi feito pelo ministro Pedro Nuno Santos.

(Notícia em atualização)