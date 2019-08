A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou a nova imagem e denominação a ser dada à empresa “EDP Serviço Universal”, que agora passará a chamar-se SU Eletricidade. Sendo uma empresa sem atividades em regime de concorrência, a decisão do regulador visa prevenir que o grupo EDP retirasse dividendos promocionais das atividades da mesma.

“Como o comercializador de último recurso não tem atividades em regime de concorrência, na concretização da diferenciação de imagem agora decidida deve ser restringida qualquer atuação promocional que extravase o cumprimento do dever de informação aos clientes”, aponta a ERSE em comunicado.

“A medida visa evitar confusão com as demais marcas do grupo EDP e implica a total distinção dos elementos gráficos, cromáticos, simbológicos e comunicacionais daquele comercializador de último recurso”, detalha a mesma fonte.

A necessidade de uma maior separação entre esta empresa e o grupo EDP foi considerada “fundamental” pelo regulador no final de 2017, que após análise de várias alternativas propostas acabou por escolher como nome e imagem da antiga EDP Serviço Universal “a designação ‘SU Eletricidade’ e a linha gráfica, com a cor verde”.

Esta foi a opção que melhor assegura “a total distinção” de outras empresas do grupo EDP, “designadamente, com o comercializador em regime de mercado (EDP Comercial) ou o operador de redes (EDP Distribuição)”.