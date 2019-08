Grupo Multipessoal abre mais de 100 vagas na região do Minho

O grupo Multipessoal, uma empresa de soluções na área dos recursos humanos, abriu mais de 100 vagas na região do Minho, para as áreas de indústria, retalho e vendas. O grupo está à procura de profissionais para áreas tão diversificadas como operadores não especializados, assistentes de loja, gestores comerciais, técnicos de manutenção, mecânicos e eletromecânicos.

Famalicão, Braga, Guimarães, Vila do Conde e Esposende são as regiões com maior desenvolvimento na indústria e no retalho, por isso têm uma maior necessidade deste tipo de profissionais. Para concorrer, basta inscrever-se na plataforma disponível no site oficial do grupo.

Salete Carvalho, diretora de Aquisição de Talento da Multipessoal, destaca as vagas para assistentes comerciais numa multinacional nas zonas de Barcelos, Monção, Valença, Melgaço, Guimarães e Famalicão, que garante serem “ofertas com atrativos modelos de desenvolvimento de competências, assim como salários acima da média, conciliados com outros benefícios como acesso a viatura e combustível”.

O grupo Multipessoal tem vindo a definir-se como uma empresa que contrata “perfis de todas as gerações e com diversos graus de especialização”. Durante os meses de verão, a empresa aposta no emprego sazonal, tendo disponibilizado este ano mais de 1.000 vagas em vários setores.