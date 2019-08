O mês de julho ficou marcado com a abertura de quatro lojas da Mercadona no distrito do Porto. A cadeia espanhola prometeu não ficar por aqui e vai inaugurar dia 26 de setembro, o seu primeiro estabelecimento no distrito de Braga, mais concretamente em Barcelos.

O objetivo da Mercadona é abrir até ao final deste ano mais uma loja no distrito de Braga. A cadeia espanhola prometeu abrir dez lojas no norte do país até ao final deste ano e está a cumprir. Já abriu em Canidelo (Vila Nova de Gaia), Matosinhos, Maia e Gondomar.

A cadeia espanhola começa a partir desta segunda-feira até dia 6 de setembro a fazer sessões de apresentação às comunidades vizinhas próximas dos seus supermercados. As apresentações, duas por dia, decorrem no Hotel Bagoeira, em Barcelos