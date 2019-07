Mercadona vai demorar dois anos a chegar a Lisboa

A Mercadona chegou a Portugal. A cadeia de supermercados espanhola abriu a primeira loja no país, no Canidelo, Vila Nova de Gaia, e tem planos para se expandir para mais nove lojas ainda este ano e outras dez até final de 2020. “Dentro de dois anos esperamos estar a Lisboa”, disse Juan Roig, presidente da Mercadona, na inauguração da loja de estreia no mercado português.

Esta é a primeira vez que a Mercadona sai de Espanha e aposta na internacionalização. Portugal foi o mercado escolhido para o teste, e a cadeia de retalho espera chegar às 150 lojas “nos próximos anos”, detalhou o responsável em declarações aos jornalistas na apresentação da loja de estreia a trabalhadores e parceiros, esta segunda-feira.

A cadeia espanhola, que já contratou 900 pessoas em Portugal, espera chegar aos 1.100 trabalhadores até ao final de 2019.

De poucas palavras, o valenciano disse ainda que o dia de hoje é o culminar de três anos de trabalho de preparação. “Estou emocionado e grato pela forma como os portugueses nos receberam”, disse.