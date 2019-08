Depois de uma breve recuperação na sexta-feira passada e na segunda-feira, Wall Street voltou às quedas e nem sequer as palavras de Donald Trump, que anunciou que a administração está a estudar várias hipóteses para estimular a economia norte-americana, incluindo novas reduções de impostos, animaram os investidores.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,65%, o tecnológico Nasdaq 0,68% e o índice alargado S&P 500 0,78%.

As instituições financeiras foram as mais castigadas em bolsa esta segunda-feira, numa altura em que os investidores estão à espera da publicação das actas das reuniões da Reserva Federal, para entenderem o que o banco central estará a planear fazer no futuro próximo.

Quem não esperou foi Donald Trump, que anunciou que tem em cima da mesa várias hipóteses para estimular a economia norte-americana, admitindo novos reduções de impostos. No entanto, nem essa notícia chegou para animar os investidores em Wall Street.