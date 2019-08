Wall Street abriu com perdas ligeiras, quebrando uma série de três sessões em alta. As contas das retalhistas relançaram dúvidas sobre a saúde do consumo privado nos EUA, numa altura em que os receios de uma recessão económica a nível global tem sido uma das grandes preocupações.

Após o início do mês ter sido de fortes perdas devido às tensões entre EUA e China, os três principais índices recuperaram de forma expressiva, com as perspetivas de um acordo entre os países.

“Hoje parece um dia de digestão dos ganhos recentes e não há muitas notícias que possam fazer o mercado mexer amplamente em nenhuma das direções“, explicou Aaron Clark, gestor de portefólio da GW&K Investment Management, em declarações à Reuters.

O índice industrial Dow Jones abriu a deslizar 0,03% para 26.127,60 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 recua 0,16% para 2.919,08 pontos e o tecnológico Dow Jones cede 0,16% para 7.989,75 pontos.

Em fase de correção, as bolsas focaram o corte no outlook para este ano da Home Depot, que apontou para o potencial impacto da guerra comercial no consumo. O profit warning está a ter destaque especialmente devido aos receios de desaceleração económica.

Em simultâneo, os investidores estão em modo de espera por novidades da Reserva Federal norte-americana. O banco central vai divulgar na quarta-feira as minutas da última reunião de política monetária, na qual cortou os juros de referência pela primeira vez desde 2008. Dois dias depois, o presidente da Fed Jerome Powell vai discursar no encontro de banqueiros centrais Jackson Hole.

Nas duas ocasiões, os investidores irão procurar pistas sobre até que ponto a Fed está preparada para fazer novos cortes nos juros em reação à desaceleração económica e à inversão na curva de yields dos EUA, que aconteceu na semana passada. As Treasuries a dez anos negoceiam esta terça-feira com uma yield em 1,54%, enquanto os títulos a dois anos têm um juro de 1,498%.