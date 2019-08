Ameaça de recessão coloca bolsas europeias em “alta tensão”

Os mercados estão sob “alta tensão” nesta quarta-feira. Os fracos dados sobre a economia europeia, que apontam para uma Alemanha à beira da recessão, mas também a desaceleração da produção industrial chinesa não estão a agradar aos investidores. Os principais índices bolsistas europeus sofrem perdas entre 1% e 2%, a evolução do mercado da dívida soa sinais de alarme de recessão, o petróleo cai e o ouro ganha “tração” acima dos 1.500 dólares e em máximos de mais de sete anos.

A confiança dos investidores fraquejou após a divulgação nesta quarta-feira dos dados para o produto interno bruto (PIB) na Europa, que põem em causa a evolução das economias do Velho Continente.

O PIB da Zona Euro cresceu escassos 0,2% no segundo trimestre, enquanto a maior economia da região — a Alemanha — registou uma contração de 0,1%, penalizada pela guerra comercial e a fraca procura de produtos dos seus fabricantes.

Nesse contexto, as bolsas europeias intensificaram as perdas que já sofriam, com estas a superarem os 1% ou mesmo chegando a perto de 2%.

O Stoxx 600, índice acionista que agrega as 600 maiores cotadas europeias, desvaloriza 1,15%, com o setor da banca a registar uma quebra de 2,15%. Entre os vários países, destaca-se o recuo de 1,58% do DAX alemão, de 1,7% do francês CAC 40, de 1,46% do IBEX espanhol, de 1,96% do FTSE MIB de Itália e de 1,03% do FTSE britânico.

A bolsa de Lisboa acompanha a mesma tendência, com o PSI-20 a perder 1,3%, pressionado pelo tombo de 3,3% do BCP, cujas ações têm ido muito penalizadas, e hoje acompanham a tendência negativa do setor europeu. “Os números do PIB alemão soaram mal para os mercados europeus que deixaram de lado o impacto positivo limitado da trégua tarifária de Trump”, afirmou Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group, citado pela Reuters.

Dívida, petróleo e ouro soam os alarmes

Os sinais de alerta também estão a refletir-se no mercado da dívida soberana. A yield da dívida alemã a dez anos atingiu um novo mínimo histórico de -0,62%, com o diferencial face ao prazo de dois anos a atingir apenas 24 pontos base, o valor mais curto desde 2008.

Portugal não é exceção e os juros da dívida portuguesa a dez anos voltou esta quarta-feira a negociar abaixo dos 0,20%, tendo já tocado um mínimo de 0,18%. A situação na Europa acontece depois de a curva da yield da dívida dos EUA, mas também a britânica terem invertido, evolução que remete para uma subida do risco de recessão global.

Ouro acelera para novo máximo de sete anos

Fonte: Reuters

O receio do fantasma da recessão, que penalize o consumo energético, também é percetível na evolução das cotações do petróleo. O barril de brent perde 1,62% no mercado londrino para os 60,31 dólares, enquanto o crude transacionado em Nova Iorque cai 1,9%, para os 56,01 dólares por barril.

Os investidores estão ainda a procurar refúgio no ouro. A cotação do metal precioso está a valorizar 0,97%, para os 1.515,49 dólares por onça, a fasquia mais elevada desde abril de 2013. A tendência beneficia quem tenha grandes reservas de ouro, como é o caso do Estado português. Só este ano, o ouro nos cofres do Banco de Portugal já valorizaram 2,7 mil milhões este ano.