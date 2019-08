O Sindicato de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) vai apresentar, esta quarta-feira, um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana, confirmou o porta-voz dessa estrutura sindical, Pedro Pardal Henriques, à Rádio Observador. A nova paralisação deverá acontecer na primeira semana do próximo mês. Às 13h, o presidente do SNMMP explicará “todos os pressupostos e contornos” desta nova greve.

Pouco mais de 48 horas depois de terem anunciado o levantamento da greve que tinham iniciado a 12 de agosto e o regresso às negociações com os patrões, os motoristas de matérias perigosas preparam-se para convocar uma nova paralisação, que, a avançar, será a terceira deste ano.

Na terça-feira, o Ministério das Infraestruturas recebeu a Antram e o SNMMP numa tentativa de criar uma base negocial comum que servisse de ponto de partido no processo de mediação, que teria à cabeça a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT). Não foi possível, contudo, chegar a esse consenso, uma vez que era necessário que ambas as partes deixassem cair as pré-condições iniciais, orientação à qual cederam apenas os patrões. Os motoristas, por sua vez, tentaram impor parte dos resultados finais da mediação.

Foi face ao insucesso deste regresso à negociações que o SNMMP decidiu avançar com um novo pré-aviso de greve. Desta vez, a paralisação deverá acontecer no início de setembro e durar cerca de duas semanas.

“O presidente do sindicato, Francisco São Bento, vai anunciar, esta quarta-feira, em conferência de imprensa marcada para as 13h00 em Aveiras que vai avançar com um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana”, disse o porta-voz e vice-presidente do SNMMP.

(Notícia atualizada às 10h25)