Enquanto aguardam pelo discurso de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana, no importante Fórum Económico de Jackson Hole, os investidores demonstram algum apetite comprador nos primeiros minutos de negociação nas bolsas europeias. Lisboa também avança, à boleia dos ganhos da Jerónimo Martins.

O PSI-20, o principal índice português, soma 0,33% para 4.872,96 pontos. São 11 as cotadas que se apresentam com sinal mais no arranque da sessão, com a dona do Pingo Doce a assumir protagonismo e a avançar 0,61%. Os melhores desempenhos pertencem às ações dos CTT e da Altri, que estão em alta de 1,33% e 1,14%.

A contrariar algum otimismo em Lisboa está o BCP, que até abriu o dia a ganhar mas rapidamente inverteu para terreno negativo. As ações do banco cedem 0,48% para 0,207 euros.

“Tal como nas demais bolsas, no mercado português deverá imperar um sentimento de expectativa em relação à intervenção de Jerome Powell no Fórum da Fed. É importante frisar que o grau de reação do PSI-20 às palavras do presidente da Fed (independentemente se se conciliam ou não com a as expectativas dos investidores) poderá ser menor do que no resto da Europa. Geralmente, os setores tecnológicos e automóvel figuram entre os mais reativos às questões macroeconómicas. Não dispondo o PSI-20 de ações deste tipo, é expectável que a reatividade do mercado nacional seja então menor”, dizem os analistas do BPI.

Lisboa segue os ganhos nos principais índices europeus. Em Milão, o FTSE-Mib soma 0,7% para 20.963,00 pontos, mantendo-se relativamente imune à indefinição e incerteza política em torno do próximo governo. O Presidente italiano, Sergio Mattareli, estabeleceu a próxima terça-feira como prazo máximo para os partidos tentarem chegar a um acordo para a formação de um novo executivo.

De Madrid a Frankfurt, os ganhos eram ligeiramente mais contidos, entre 0,5% e 0,6%.

(Notícia atualizada às 8h24)