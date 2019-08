A cadeia de supermercados espanhola Mercadona anunciou esta sexta-feira o lançamento de duas cervejas 100% naturais e produzidas em Portugal. “A Minha” e a “A Tua” são “cervejas suaves para gostos diferentes” e fabricadas pelo fornecedor Totaler Font Salem, localizado em Santarém, referiu a empresa em comunicado.

A ideia surgiu num macro-laboratório de Matosinhos através de um estudo feito aos gostos dos consumidores portugueses. Já os nomes das cervejas da vontade de ter um produto com que os clientes se identifiquem e “como sendo algo seu”, explica Bernardo Mourinho, especialista de cervejas.

De acordo com a empresa, apesar de serem muito diferentes, as cervejas são ambas muito suaves, do tipo lager e “contam unicamente com ingredientes naturais sem recursos a aditivos, como corantes ou conservantes”.

Mas afinal, o que diferencia estas duas “loiras”? “A Minha” é uma cerveja intensa, “com uma pronúncia mais nortenha” e indicada para pessoas que gostam de sabores mais intensos. Por outro lado, “A Tua” é uma cerveja mais suave, “com um saber mais subtil” e com um “fado amargo no final”, refere a nota de imprensa.

As cervejas vão estar disponíveis em latas de 0,33 cl e em garrafas de 0,33 e 0,20 cl. A cadeia de supermercados está a investir fortemente no mercado português, tendo já aberto quatro lojas Mercadona no distrito do Porto e estando a preparar uma nova abertura em Braga. O supermercado em Braga tem abertura prevista para 26 de setembro.