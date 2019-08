Aliança de Santana Lopes protesta na sede da ERC

Cinquenta militantes do partido Aliança protestam esta terça-feira na sede da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC). A “ocupação pacífica” pretende exigir maior cobertura por parte dos órgãos de comunicação social, como explicou um dos membros do protesto ao Expresso (acesso livre).

Apesar de não terem qualquer reunião marcada na ERC, vários membros do partido entraram na sede do regulador e terão exigido ser recebidos por um responsável. O objetivo seria pedir garantias de que a campanha eleitoral para as legislativas de outubro recebe atenção noticiosa, o que alegam não estar a acontecer.

Pedro Santana Lopes ter-se-á juntado ao protesto já quando os manifestantes estavam sob ameaça de ser chamada a polícia, de acordo com o semanário. “Estamos numa luta pela liberdade de imprensa, pelo direito a informar e ser informado”, disse ao Expresso Santana Lopes, que já se tinha manifestado em relação a este assunto.

No final de julho, o Aliança reclamou junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e da ERC o que considera ser uma parca cobertura noticiosa do roteiro de oito semanas que fez pelo país para recolher propostas para o programa eleitoral.

O partido liderado por Santana Lopes já pediu mesmo a intervenção do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem enviou uma carta, onde manifestou “indignação pelo facto de os partidos sem representação parlamentar não terem cobertura informativa pelos órgãos de comunicação social”.