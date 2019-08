Progressos nas negociações entre o Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas com vista à formação de um novo governo em Itália deixaram os investidores europeus mais descansados em relação a uma solução para a crise política italiana. As bolsas europeias fecharam o dia com ganhos, destacando-se a praça milanesa. Ainda assim, o entusiasmo não chegou a Lisboa, com o PSI-20 a fechar ligeiramente abaixo da linha de água, sobretudo por causa da Jerónimo Martins e do BCP.

O principal índice português encerrou com uma queda de 0,03% para 4.806,69 pontos. Oito cotadas registaram quedas, com destaque para a retalhista dona do Pingo Doce e para o banco BCP, que perderam 1,28% e 0,73%, respetivamente.

(Notícia em atualização)