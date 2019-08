Boris Johnson quer que Trump liberalize os seguros

Boris Johnson, novo Primeiro ministro britânico, instou o presidente Trump a baixar as restrições sobre diversos setores, mas referiu-se diretamente ao setor: “quem quer vender seguros no Reino Unido tem de falar com dois reguladores”, comentou Johnson, “nos Estados Unidos tem de falar com 50 reguladores, o mesmo se passa com os arquitetos e outras atividades”, concluiu.

O presidente dos Estados Unidos referiu em julho estar a negociar um ambicioso acordo com o Reino Unido que permitirá pós-Brexit “aumentar três a quatro vezes o comércio entre os dois países”, referiu.

Pelo seu lado, o primeiro ministro britânico foi mais cauteloso nas expectativas dizendo que “há muitas restrições nos Estados Unidos que ainda não foram totalmente compreendidas”.