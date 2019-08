Os investidores até começaram o dia animados ainda com as palavras de Donald Trump, mas os sinais não se confirmaram e decidiram começar a jogar pelo seguro, levando a Bolsa de Nova Iorque a encerrar no vermelho. A inversão da curva de rendimentos atingiu o seu pior nível desde 2007 e deixou os investidores ainda mais nervosos sobre o futuro próximo da maior economia do mundo.

O índice industrial Dow Jones terminou o dia a perder 0,49, o índice alargado S&P 500 desvalorizou 0,34% e o tecnológico Nasdaq 0,35%.

Os investidores norte-americanos não estão a ter a vida fácil. Numa guerra comercial plena de volte-faces, as palavras mais conciliatórias de Donald Trump parecem não ter tido grande acolhimento do lado chinês, que não aceita negociar sob ameaça.

Além disso, em mais um sinal de que os próximos tempos podem não ser fáceis, a curva de rendimentos norte-americana agravou-se para níveis que não se viam desde 2007, ano que antecedeu a crise financeira mundial. Esta relação entre os juros da dívida a dois anos e a dívida a mais longo prazo antecipou todas as recessões nos últimos 50 anos.