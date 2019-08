A inversão da curva de rendimentos dos Estados Unidos, que tem colocado os juros a pagar pela dívida a dois anos em níveis superiores à da dívida a 30 anos, está a agravar-se e a aumentar os receios dos investidores que uma recessão pode estar a chegar. Nos últimos 50 anos, sempre que houve uma recessão esta inversão aconteceu.

Normalmente, os juros exigidos para comprar dívida de curto prazo são menores que pela dívida a longo prazo, o que reflete o risco mais elevado de emprestar dinheiro a um prazo mais longo.

No entanto, quando os receios quanto à situação económica no curto prazo aumentam, os juros também sobem com esse sentimento. Nos Estados Unidos, a inversão da curva de rendimentos tem sido um dos indicadores que permitem antecipar uma recessão ou um abrandamento económico. Nos últimos 50 anos, sempre que houve uma recessão, a curva de rendimentos sofreu esta inversão e só por uma vez a curva inverteu sem a economia entrar em recessão.

Esta terça-feira, a dimensão desta inversão agravou-se, atingindo níveis que não se viam desde 2007, o ano que antecedeu a queda do Lehman Brothers e a recessão que se viria a sentir no mundo desenvolvido e em algumas economias emergentes.

O pessimismo atingiu os mercados e os ganhos iniciais, ainda que moderados, que se verificam nos principais índices da Bolsa de Nova Iorque acabariam por desaparecer.

Apesar de ser um sinal de que os próximos tempos podem não ser fáceis, desta vez há fatores que influenciam os juros da dívida de mais longo prazo que não existiam em 2007, como é o caso do quantitative easing. As compras de dívida feitas pela Reserva Federal focaram-se essencialmente na dívida de mais longo prazo, dando uma liquidez adicional ao mercado e assim permitindo baixar os juros nestas obrigações.