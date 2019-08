À medida que as conversações em Itália para a formação de um novo Governo continuam, o Partido Democrático (PD) indica que as escolhas para os cargos não deverão ser vetados. Isto depois de, nesta terça-feira, o PD ter acusado o líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, de estar atrás do papel de vice primeiro-ministro.

Apesar desta oposição expressa, quando o líder dos senadores do PD foi questionado sobre se o partido ainda se opunha a Di Maio ocupar o cargo, Andrea Marcucci respondeu, em declarações nesta manhã, citadas pela Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), que “não existem vetos”.

Mesmo que haja acordo entre os partidos nas conversações, o Movimento 5 Estrelas explicou que este ainda teria de ser aprovado por um voto online dos membros do partido. Muitos dos afiliados do 5 Estrelas mostram-se desfavoráveis a uma aproximação do PD, manifestando-se nas redes sociais contra um acordo.

Ainda assim, Marcucci mostra-se otimista, reiterando que “cada partido tem os seus procedimentos”, e adiantando que têm “esperança de que vai ser um grande dia”. Nesta tarde, o líder do PD e Di Maio vão ter mais uma ronda de conversas com o Presidente italiano Sergio Mattarella, onde poderá ficar já expresso o apoio a uma nova coligação liderada por Giuseppe Conte.