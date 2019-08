Séries, filmes e desporto: Meo lança hat-trick em pacote

Depois de, esta semana, a Altice, detida pela Meo, ter fechado acordo com a Amazon Prime Video para distribuir os seus conteúdos em streaming — numa primeira fase o serviço irá arrancar em França, mas prevê-se que chegue a Portugal nos próximos meses –, a Meo lança uma nova campanha que junta três tipos de conteúdos num só pacote.

“Imagine juntar o melhor do desporto, filmes e séries” é o mote da nova campanha, protagonizada pelos embaixadores da Meo, Cristiano Ronaldo e Neymar, que desafiam os clientes a aderir a um pacote que junta um serviço de séries, filmes e desporto.

A ideia é descomplicar a vida das famílias, que tinham que comprar vários pacotes para satisfazer todos os membros, e pretende responder à “alteração nos padrões de consumo“. Para esse efeito, a operadora de telecomunicações decidiu apostar “na forma como interagimos com os conteúdos”, explicou Tiago Silva Lopes, diretor de produtos e serviços comerciais da Meo, em conferência de imprensa.

No que toca ao serviço de séries e filmes, disponível na posição 80 da Meo, a operadora apostou no serviço on-demand (a partir do qual as pessoas escolhem o que querem ver), no binge-watching (funcionalidade que permite aos consumidores ver episódios seguidos sem ter que esperar) de temporadas completas, e também em reforçar parcerias antigas assim como apostar em novas.

Com este leque de parcerias, a partir desta quinta-feira, algumas das mais conceituadas séries da BBC estarão disponíveis neste novo serviço, como é o caso de Alo Alo ou Yes Prime Minister. Neste serviço “é possível ver desde os clássicos intemporais da BBC às séries de qualidade da AMC“, referiu Gil Moreira, diretor do departamento de oferta TV e entretenimento. Haverá ainda uma aposta na disponibilização de mais séries e filmes, garantem os diretores.

Mas não são só os graúdos que ficam a ganhar. Este serviço vai englobar o canal Cartoon Network porque “a família também é feita pelos mais pequeninos”, sublinhou o diretor de produtos e serviços comerciais. Sobre o canal infantil destaca-se uma “aproximação de ante-estreia que permite que se consiga ver alguns episódios e algumas séries antes de toda a gente”, adianta o diretor produtos e serviços comerciais.

Para os amantes do desporto vai ser possível ter acesso a vários conteúdos ao mesmo tempo. Através da experiência multiview os clientes podem, a partir deste fim de semana ver — por exemplo — quatro jogos em simultâneo, sendo que o canal principal que se quer ver estará em destaque. Contudo, só poderão fazê-lo se forem subscritores da Eleven Sports ou da Sport Tv e o que estiverem a ver seja do mesmo canal. Além disso, apesar de não ser uma funcionalidade nova há um investimento na timeline, de modo a que os telespetadores possam rever os melhores jogos ou, até, os melhores golos, lances, e vídeo árbitro em tempo real, demonstrou o diretor do departamento de oferta TV e entretenimento na conferência. A conjugação da multiview com a timeline “é uma forma muito diferenciadora de ver desportos”, reiterou Tiago Silva Lopes.

A campanha arranca esta quinta-feira e vai estar on air durante cerca de um mês. Tem um custo de 9,99 euros por mês para clientes atuais da operadora.