Jerónimo Martins avança 2,3% e puxa por bolsa de Lisboa

O PSI-20 iniciou a negociação desta sexta-feira a valorizar 0,26% para 4.826,44 pontos, em linha com o sentimento vivido nas restantes praças europeias. O DAX alemão abriu a ganhar 0,09%, enquanto o espanhol IBEX subia 0,13%.

O sentimento otimista — ou menos pessimista — dos investidores que se instalou com o anúncio do regresso às negociações de Pequim e Washington, mas também com sinais de maior estabilização política em Itália, continua assim a fazer-se sentir nos primeiros minutos da última sessão da semana.

A Jerónimo Martins e a Galp Energia surgem como as cotadas que mais estão a puxar pela bolsa lisboeta esta sexta-feira, com destaque para a dona do Pingo Doce, que valoriza 2,61%, para 14,94 euros, depois de uma revisão positiva ao título da Goldman Sachs, e a Galp Energia avança 0,31%, nos 12,85 euros. Do lado oposto, CTT (-0,48%) e REN (-0,40%) destacam-se entre as cinco cotadas no vermelho.

A EDP Renováveis, que confirmou pouco antes da abertura ter assegurado um contrato de 142 megawatts para transformação de energia solar, entrou na negociação a cair, estando agora a valorizar perto de 0,1%, para 9,76 euros.