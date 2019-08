António Costa diz que para reforçar a democracia, é preciso reforçar a autonomia. Na Madeira, esta tarde, o primeiro ministro reforçou a ideia de que só através da democracia pode haver uma boa governação. E que esse objetivo depende de um reforço de autonomia das regiões autónomas como a Madeira.

“Não há boa governação sem o reforço da democracia. E não há reforço da democracia sem reforço da autonomia das regiões autónomas. Por isso, no nosso programa, temos um compromisso efetivo de reforçar a autonomia na gestão dos recursos marinhos, na gestão do subsídio social de mobilidade de forma a ajustá-lo às necessidades de quem precisa de viajar e não às companhias e agências de viagens”, disse António Costa no comício de rentrée nacional do PS em Machico, acrescentando que “a República quer justiça com a Madeira e não enriquecer à custa da Madeira”.

Na Madeira, o primeiro ministro disse que é o momento de fazer “escolhas decisivas para o futuro do país e da Madeira”. “É todos juntos que temos um objetivo comum: dar mais força ao PS para o PS poder fazer ainda mais e melhor em todo o país”, referiu António Costa.

“Não pedimos um cheque em branco: temos um programa de Governo para a República e para a região autónoma. E o que pedimos é que deem força ao PS para podermos executar os nossos programas de Governo”, apelou o primeiro ministro em Machico.

Costa enunciou os princípios que asseguram a continuidade de uma “boa governação” para o país ter “condições para enfrentar os desafios do futuro” tais como “alterações climáticas, tendência demográfica, modernização da economia e, sobretudo, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades”.

“Para alcançarmos esses objetivos é fundamental prosseguir a boa governação: a primeira regra é termos contas certas”. As nossas são termos 10 anos a crescer acima da média europeia, o que não acontecia desde 2000 e voltou a acontecer em 2017, 2018 e 2019, e vai continuar a acontecer. Não tivemos de aumentar impostos nem baixar pensões para conseguirmos ter o défice que temos”, sublinhou.

António Costa salientou que, esta sexta-feira, os juros da República chegaram a valores abaixo dos de Espanha, “prova da credibilidade” internacional de Portugal, notícia que já tinha sido destacada pelo ministro das Finanças ontem à noite, em entrevista à RTP. Além disso, sublinhou a importância da entrada em vigor da nova lei do trabalho. “A partir do próximo dia 1 de outubro acaba de uma vez por todas o facto de ser jovem como fundamento da contratação a prazo. O facto de ser jovem não condena ninguém a viver na precariedade laboral”, assinalou.