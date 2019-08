Esquerda vale mais do dobro da direita em Portugal

O PS está no limiar da maioria absoluta (43,6%) e confere à esquerda o dobro do valor da direita nas próximas eleições legislativas de outubro. De acordo com uma sondagem da Pitagórica para o JN e a TSF, as próximas eleições deverão dar uma vitória “contundente” à esquerda sobre a direita, com os três partidos da geringonça a somar mais de 60% das intenções de voto dos inquiridos.

Com estes resultados, o Bloco de Esquerda consolida o terceiro lugar nas eleições, com intenções de voto de 10% dos participantes, sendo o segundo lugar ocupado por 20,4% dos votos no PSD (o que asseguraria à direita 30% dos votos). Estas previsões apontam para um resultado que reflete uma direita cada vez mas enfraquecida e fragmentada, com “menos 10 pontos percentuais do que o conseguido por Passos Coelho e Paulo Portas nas eleições de 2015 e menos seis pontos do que marcava em abril, data do arranque dos estudos da Pitagórica para o JN“, explica o jornal este sábado.

De acordo com a sondagem, um em cada cinco eleitores em Portugal está indeciso sobre em quem votar nas eleições de 6 de outubro. Dentro dos indecisos, são sobretudo as mulheres que têm dúvidas — a diferença para os homens é de quase nove pontos (23,7% face a 15,1%) — e a região onde os inquiridos menos hesitam nas respostas é o Grande Porto (11,2% de indecisos). Rui Rio é o candidato com a maior taxa de rejeição de voto, com 58% de inquiridos a assegurar que “jamais” votariam no líder do PSD.