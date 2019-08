Rui Rio abre exceção para candidatos suspeitos

O PSD preparou um compromisso de honra que os candidatos a deputados do partido tiveram de assinar para poderem integrar as listas e mais dois documentos alternativos. “Declaro que não me encontro associado a nenhum processo de natureza criminal que seja do meu conhecimento e que possa afetar a minha idoneidade para o exercício de cargos políticos, ou que possa afetar o bom nome do PSD (…)”, pode ler-se no documento. Além deste, o partido de Rui Rui preparou outros dois textos alternativos para os candidatos que já são arguidos ou até acusados de crime, avança o Expresso na edição deste sábado.

“Há três declarações diferentes”, explica José Silvano, secretário geral do partido, ao semanário. “A declaração geral, para todos os candidatos, que não têm nenhum processo a decorrer, que se saiba; a dos arguidos; e a dos acusados. A introdução é adaptada”, justifica o responsável.

O jornal explica que, na prática, os candidatos que tenham “ficha limpa”, têm de garantir “sob compromisso de honra”, que não estão associados “a nenhum processo criminal”. Por outro lado, aos candidatos suspeitos o partido não pede essa declaração. O documento tem, para as três versões, um compromisso de suspensão de mandato se os candidatos a deputados “vierem a ser condenados em primeira instância pela prática de crime doloso” e de renúncia aos mesmos se a sentença se confirmar.

O Expresso, que não teve acesso às duas versões adicionais, dá ainda como exemplo o caso do candidato Rui Silva, indicado em oitavo lugar pelo círculo de Braga, e que é acusado pelo Ministério Público de corrupção passiva e prevaricação, crimes que alegadamente cometeu enquanto ocupava o cargo de vereador da câmara de Vila Verde