Mais de metade das empresas portuguesas não recorre a empréstimos bancários e as de pequena dimensão “recorrem a menos bancos” dos que as maiores, divulgou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP) no seu ‘site’.

“Em Portugal, mais de metade das empresas não tem nenhuma relação bancária”, refere a instituição numa publicação na ‘Economia numa imagem’. Quando as empresas se financiam junto dos bancos têm habitualmente duas relações bancárias, em média, refere.

“As empresas mais pequenas recorrem a menos bancos do que as empresas de maior dimensão. As grandes empresas têm em média seis relações bancárias, enquanto as micro empresas, que empregam menos de 10 colaboradores, têm geralmente apenas uma relação bancária”, prossegue o BdP.

De acordo com o supervisor bancário, “também existe evidência de que quando as empresas portuguesas ganham acesso a empréstimos bancários pela primeira vez, geralmente estabelecem apenas uma relação bancária” e “à medida que o tempo passa e a empresa expande a sua atividade, a probabilidade de estabelecer relações com outros bancos aumenta”.