Há 30 mil novos cientistas e engenheiros em Portugal

Em apenas um ano, Portugal conseguiu mais de 30 mil novos cientistas e engenheiros. De acordo com os dados publicados esta sexta-feira pelo gabinete de estatísticas da União Europeia, o país duplicou a média de crescimento do conjuntos dos 28 Estados-membros.

No ano passado, Portugal tinha 362,2 mil cientistas entre os 25 e os 64 anos, o que se traduz numa taxa de crescimento de 9,3%, mais do dobro da média verificada na UE, que, comparativamente a 2017, aumentou 4%. Ainda assim, o país ocupa agora a 12.ª posição do ranking europeu, tendo descido um patamar face a 2016. A Áustria foi o país que ultrapassou Portugal.

No primeiro lugar do pódio dos países com maior número de cientistas e engenheiros está o Reino Unido, com 3,3 milhões de profissionais destas categorias. Segue-se a Alemanha, a uma curta distância (3 milhões) e a França (1,7 milhões).

Já na cauda da Europa está Malta, cujo número total de cientistas e engenheiros não ultrapassa os 15,4 mil, seguindo-se o Chipre (27,4 mil) e a Estónia (45,1 mil).

Ao todo, o número de cientistas e engenheiros na União Europeia ronda os 17,2 milhões, representando 23% de todos os trabalhadores do setor da ciência e tecnologia no bloco comunitário. Segundo o Eurostat, a sua distribuição por Estado-membro está em linha com a percentagem de população desse país.