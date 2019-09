MAAT tem nova diretora. É designer italiana e vem de Pequim

A Fundação EDP já escolheu a nova diretora do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), apurou o ECO. É Beatrice Leanza, uma designer italiana que vive em Pequim desde 2002 e que foi, entre 2012 e 2016, diretora criativa do mais relevante evento de design e arquitetura da China, a Beijing Design Week.

Oficialmente, a Fundação EDP recusa-se a confirmar ou desmentir esta escolha, mas o ECO sabe que a nova diretora começa a trabalhar no MAAT já na próxima semana. Depois da saída de Pedro Gadanho, em junho passado, a Fundação EDP promoveu um concurso internacional para encontrar um novo diretor, acompanhado diretamente por António Mexia, o presidente da empresa, e a escolha recaiu na designer criativa que, em 2017, fundou a B/Side Design. Com licenciatura numa universidade italiana, a Università Ca’ Foscari, em Veneza, Beatrice Leanza é uma referência do universo cultural chinês e, particularmente, nos movimentos da cultura e criatividade contemporâneos no país.

Em outubro do ano passado, aquando apresentação das três exposições que celebraram o segundo aniversário do museu, Miguel Coutinho revelou que o MAAT ultrapassou os 800 mil visitantes. À data, o gestor afirmou que a Fundação EDP estava ainda a “definir o modelo” do novo diretor, acrescentando que pretendia que o MAAT continuasse a traçar o caminho rumo à internacionalização do espaço e dos artistas. Beatrice Leanza é a escolhida.