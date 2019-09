Sem grandes surpresas, Assunção Cristas e Catarina Martins tiveram esta terça-feira dificuldades em encontrar pontos comuns entre os programas que o CDS e o Bloco de Esquerda (BE) levam a votos nas legislativas de 6 de outubro. A um mês e três dias das eleições, a líder dos dois partidos encontram-se pela primeira vez frente-a-frente num debate televisivo, naquele que foi o segundo confronto na rota das legislativas, depois do encontro de António Costa e Jerónimo Martins.

Fiscalidade, investimento público, Serviço Nacional de Saúde, clima e políticas para o interior, foram temas que deram espaço para que cada uma líderes marcasse posição junto do seu eleitorado. Só concordaram que há um longo caminho a percorrer para alcançar a igualdade de género.

1. O programa do adversário

Assunção Cristas

“Não li o programa do Bloco de Esquerda em detalhe. A minha concentração é no programa CDS e nas prioridades do CDS.”

“O programa do CDS é uma visão alternativa de centro direita para Portugal.”

Catarina Martins

“Eu li [o programa do CDS] porque gostos de ler os vários programas.”

“O CDS quer aumentar a licença da parentalidade. Em julho votou contra uma proposta do Bloco que previa aumentar a licença mas registo que esse aumento da licença da parentalidade faça parte do programa do CDS.”

2. Impostos

Assunção Cristas

“O Estado apropriou-se da riqueza que as pessoas criaram.”

“A proposta do BE é aumentar os impostos para a classe média. Não só é corresponsável pela maior carga fiscal de sempre como se propõe aumentar essa carga fiscal.”

“É abuso uma pessoa vender uma casa e comprar outra e ter de pagar uma mais-valia? Eu acho que não porque no fundo está a trocar de habitação”.

“É importante que as pessoas vivam melhor depois de um tempo de uma política de austeridade encapotada. A carga fiscal subiu acima da melhoria da nossa economia.”

“A Catarina Martins quer comparar um tempo de normalidade com tempo de excecionalidade. Isso não é possível. Mas eu recordo-lhe que o aumento de impostos de Vítor Gaspar foi revogado pela carga fiscal máxima de Mário Centeno, do seu governo, do governo que o Bloco de Esquerda apoia.”

“Essa conversa já passou e não tem a desculpa da excecionalidade nem da co-governação com a troika.”

Catarina Martins

“A receita fiscal aumentou, não porque as pessoas tenham um esforço fiscal maior, mas porque a economia está a mudar.”

“A ideia de que afirmamos a nossa economia baixando os impostos sobre as empresas. O CDS-PP fala muito da Irlanda. Se quisermos competir com a Irlanda, podemos competir também com o Luxemburgo e fazemos da UE uma competição para baixo em termos de offshores.”

“Não sei que famílias é que a dra. Assunção Cristas conhece mas as que eu conheço estão a pagar menos impostos.”

“O CDS fala do imposto sobre fortunas como se fosse um imposto sobre classe média. Bem sabemos que a classe média para o CDS é bem diferente.”

3. Investimento público

Catarina Martins

“É essencial. Temos um problema: ou o país investe ou não seremos capazes de resolver os problemas que temos. Temos serviços públicos que tiveram cortes brutais com a troika, aumentou-se o investimento, nas não o suficiente.”

“Se ficarmos parados e não investirmos ficamos crescentemente frágeis.”

“O CDS não quer creches públicas, quer contratualizar com privados. O CDS não quer SNS público, quer contratualizar com privados. O BE quer um estado social forte e diz como paga.“

Assunção Cristas

“A grande diferença é que esse investimento tem que ser essencialmente um investimento privado, que aliás foi o que puxou o país nestes quatro anos. O investimento público ficou sempre abaixo dos anos anteriores. Se alguma coisa puxou a economia não foi o investimento público, foi o privado.”

“O CDS quer uma saúde centrada no doente. Um estado social de parceria. ”

4. Desertificação

Assunção Cristas

“O CDS é o único partido que olha para o território e que propõe um estatuto de benefício fiscal para o interior verdadeiramente diferente.”

Catarina Martins

“Faz mais pelo interior ter escolas e hospitais que uma descida de impostos.”

