Marcel Keizer de saída do Sporting, confirma clube

Marcel Keizer está a negociar com a administração do Sporting os termos da rescisão do contrato que o liga ao clube de Alvalade, noticiou a RTP, informação confirmada posteriormente pelo clube, em comunicado à CMVM, que todavia não refere se as partes já chegaram a um acordo. “A Sporting SAD vem (…) informar o mercado que, na presente data, existiu uma manifestação de interesse para cessação do contrato de trabalho do treinador Marcel Keiser [sic.]”, diz o comunicado do Sporting.

O treinador holandês foi contratado há menos de um ano, em novembro de 2018, e conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga — precisamente na temporada em que o clube começou nas “piores condições possíveis”. Leonel Pontes, treinador dos sub-23, deverá subir interinamente para técnico principal.

Desde a derrota do Sporting no último sábado, em casa frente ao Rio Ave, que a saída de Keizer começou a ser apontada como cada vez mais provável, não tanto pelos resultados que o clube tem obtido neste arranque de temporada, mas sobretudo pela falta de qualidade de jogo da equipa. Uma falta de qualidade que se tem manifestado sobretudo do lado defensivo, com 11 golos sofridos em cinco jogos oficiais.

O Sporting viveu a última pré-época ‘suspensa’ na permanência ou não de Bruno Fernandes no plantel, já que um eventual encaixe financeiro da venda do jogador português permitiria investir no reforço da equipa numa fase em que a administração de Varandas procura conter custos e despesas. Não se tendo concretizada a venda de Fernandes, o Sporting acabou por ter que avançar com a venda de outros jogadores na fase final do mercado de verão — destacando-se as saídas de Bas Dost e Raphinha.